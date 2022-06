Die Spielshow „Das Glücksrad“ soll zurück ins TV kommen. Man arbeite derzeit an einer Neuauflage, teilte ein RTLzwei-Sprecher am Dienstag mit. Die Moderation der Show übernehmen Sonya Kraus und Thomas Hermanns. „Über die Verpflichtung dieses sympathischen und wortgewandten Moderationsduos freuen wir uns wirklich sehr“, hieß es vom Sender. Derzeit befinde man sich allerdings noch in der Konzeptphase. Wann die Spielshow zu sehen sein wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.

„Das Glücksrad“ wurde in Deutschland erstmals 1988 bei Sat.1 gezeigt – damals führte das Trio Peter Bond, Frederic Meisner und Maren Gilzer durch die Sendung. Sat.1 strahlte die Show die längste Zeit aus, danach war sie noch bei Kabel eins, 9Live und zuletzt als Neuauflage bei RTLplus zu sehen.

Derzeit gibt es quasi eine Comeback-Welle beliebter Spieleshows im Fernsehen – so sind etwa „Wetten, dass..?“, „Geh aufs Ganze!“ und „Der Preis ist heiß“ zurück im TV.