Die Sendung „Domian live“ im WDR-Fernsehen wird nicht fortgesetzt. Auch der Podcast wird eingestellt. Man habe sich nicht einigen können, teilten Domian und der Kölner Sender am Montag mit. „Ich bedauere das sehr“, teilte Domian mit. „Welche neuen Wege mein Team und ich nun gehen werden, steht noch nicht fest. Natürlich werde ich euch darüber auf dem Laufenden halten.“

„Jürgen Domian hat mehr als zwei Jahrzehnte mit seiner besonderen und einfühlsamen Art der Gesprächsführung das Programm des WDR bereichert“, berichtete der WDR. In der Ausnahmesituation der Coronakrise habe er seine Qualitäten als Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Menschen erneut unter Beweis gestellt. „Dafür sind wir Jürgen Domian sehr dankbar“, hieß es.

In einem Statement an seine Fans teilte Domian weiter mit:„ Ihr Lieben, es hat lange gedauert. Leider konnte ich euch nicht früher etwas Handfestes mitteilen. Nun aber ist die Entscheidung gefallen: Es wird im WDR-Fernsehen keine Fortsetzung der Sendung Domian live geben. Eine Einigung ist leider nicht zustande gekommen. Ich bedauere das sehr. Haben doch so viele Fans auf eine Weiterführung des Formates gehofft - gerade jetzt in diesen so ernsten Zeiten.

Ich bin und bleibe dem WDR eng verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil sich dort das Format Domian über so viele Jahre etablieren und entwickeln konnte. Dafür bin ich sehr dankbar. Welche neuen Wege mein Team und ich nun gehen werden, steht noch nicht fest. Natürlich werde ich euch darüber auf dem Laufenden halten.

Passt auf euch auf! Lasst euch von Kriegsangst und Corona nicht unterkriegen! Herzliche Grüße,

Euer Domian.“