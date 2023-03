„Fertig mit der Welt“: Felix Lobrecht kündigt Schaffenspause an

Der Berliner Comedian Felix Lobrecht hat wegen gesundheitlicher Probleme eine einjährige Schaffenspause angekündigt. „Ich bin quasi seit Monaten krank“, sagte der 34-Jährige im gemeinsam mit ZDF-Moderator Tommi Schmitt betriebenen Podcast „Gemischtes Hack“. Nach einer im Mai anstehenden Stand-Up-Tour will der Komiker sich erstmal für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

„Dann verkünde ich jetzt ganz offiziell und groß, völlig würdelos in dieser Kackfolge, ich höre mit Comedy auf für ein Jahr“, erklärte ein hörbar angeschlagener Lobrecht seinem Podcastkollegen. Zurzeit befinde er sich in einer Klinik. Schuld seien demnach die zahlreiche Projekte, die dem Neuköllner in den letzten Jahren unter anderem den Deutschen Comedypreis und mehrere Eins-Live-Kronen eingebracht haben. „Ich habe mich tot gearbeitet“, so Lobrecht weiter. „Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt“.

Zuletzt machte der 34-Jährige mit der Verfilmung seines semi-autobiografischen Romans „Sonne und Beton“ von sich reden. Das Buch erzählt von einer Gruppe Jugendlicher, die einen ereignisreichen Sommer in der von Gewalt, Drogen und Perspektivlosigkeit geprägten Berliner Gropiusstadt erleben. Weltpremiere feierte die gleichnamige Kinoadaption bei der diesjährigen Berlinale.