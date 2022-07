Die Klima-Protestgruppe Letzte Generation hat am Dienstagmorgen erneut die A100 in Berlin blockiert. „Trotz Nächten in Einzelzellen, Straftatvorwürfen und 241 Euro Kosten allein für das Lösen sind die Menschen fest entschlossen“, so die Klima-Aktivisten. Sie sehen es als notwendig an, weitere Sitzblockaden zu errichten. Sie berufen sich auf dem Bericht des Weltklimarats, der sagt, dass nur noch zwei bis drei Jahre Zeit blieben, „um über die Zukunft der Menschheit zu entscheiden“.

Des Weiteren gehen die Aktivisten auf die Überlastung des Justizwesens ein: Die in Gewahrsam Genommenen mussten wieder am selben Abend freigelassen werden, weil es schlicht an „richterlicher Kapazität“ gemangelt haben soll, um geordnete Verfahren einzuleiten, und das „obwohl sie vorher angekündigt hatten, sofort wieder zu blockieren“.

Tödliche Hitzewelle im Anmarsch und der Bundestag macht erstmal Sommerpause? 🤔



Wir sehen, dass unsere Politiker:innen kein Interesse daran haben, uns zu schützen und kommende Katastrophen abzuwenden.

Das nehmen wir nicht hin!

Tödliche Hitzewelle im Anmarsch und der Bundestag macht erstmal Sommerpause? 🤔



Wir sehen, dass unsere Politiker:innen kein Interesse daran haben, uns zu schützen und kommende Katastrophen abzuwenden.

Das nehmen wir nicht hin!

Auch heute ist die #LetzteGeneration auf der Straße! pic.twitter.com/v2fNwGxyu0 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 12, 2022

Lars Werner, Psychologe und Klima-Aktivist der Gruppe Letzte Generation, musste ebenfalls über Nacht in Gewahrsam genommen werden. Er ruft dennoch zu Widerstand auf: „Es gibt keine Neutralität mehr im Jahr 2022, wo Deutschland und Europa brennt und austrocknet, wo Milliarden Menschen Hunger leiden, wo Menschen wegen Fluten ihre Heimat verlieren.“

Henning Jeschke, Mitinitiator der Gruppe, sieht in der Regierung die Hauptverantwortung: „Mit seiner Ignoranz befeuert Kanzler Scholz die größte Ungerechtigkeit und das größte Leid in der Geschichte der Menschheit.“ Zudem lasse die Regierung die Bevölkerung mit der „Klimakatastrophe“ allein. Er geht sogar weiter und unterstellt der Regierung Verfassungsbruch.

Zunehmend spannt sich die Situation zwischen Autofahrern und Klima-Aktivisten an. Vom bloßen Anschreien, Wegziehen einzelner über Schläge bis hin zum Anfahren: Die Autofahrer verlieren so langsam ihre Geduld. Und die Klima-Aktivisten setzen ihre Blockaden fort.