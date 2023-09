Riesige Fische, Megapferde, seltsame Fabelwesen: All das schwebt am Samstag wieder am Himmel über dem Tempelhofer Feld. Von 11 bis 20 Uhr findet das Festival der Riesendrachen statt – mehr als 80 Drachenflieger aus ganz Europa wollen dabei ihre bis zu 50 Meter langen Drachen und Figuren präsentieren.

Zehntausende Besucher werden an den Start- und Landebahnen des ehemaligen Flughafens Tempelhof erwartet. Der Eintritt ist frei. Auch eigene Drachen dürfen mitgebracht werden.

Verschiedene Vorführungen mit Lenk- und Großdrachen sind geplant, manche werden eine Kür zu Musik fliegen. Begleitet wird das Drachen-Festival von Livemusik, zum Abschluss gibt es am Abend ein kleines Feuerwerk.

Auch Einhörner schweben über dem Tempelhofer Feld. Benjamin Pritzkuleit

Die Verkehrsinformationszentrale geht davon aus, dass es wegen der hohen Besucherzahl zu Verkehrseinschränkungen auf dem Tempelhofer Damm und dem Columbiadamm kommt. Wer zum Festival der Riesendrachen möchte, sollte also am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Festival der Riesendrachen 2023: So kommen Sie am besten hin S41/S42/S47 bis S-Bahnhof Tempelhof

U6 bis U-Bahnhof Tempelhof oder Paradestraße

U8 bis U-Bahnhof Leinestraße oder Boddinstraße

Bus 104 bis Friedhöfe Columbiadamm oder Golßener Straße