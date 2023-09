Zwischen einem Mann und einem Jugendlichen ist in Berlin-Kreuzberg am Mittwochnachmittag ein Streit eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, stritten sich der 37- und der 16-Jährige gegen 17.15 Uhr in der Reichenberger Straße unweit des Bahnhofs Kottbusser Tor um Geld und bedrohten sich gegenseitig mit Messern.

Kurz darauf wurden Zivilpolizisten auf das Geschehen aufmerksam. Sie schritten ein, wodurch sie eine weitere Eskalation verhindern konnten. Ein Beamter drohte mit seiner Schusswaffe.

Gestern stritten sich ein 37J. und ein 16J. in #Kreuzberg auf der Straße um Geld und bedrohten sich mit Messern. Unsere #Zivilpolizisten wurden auf das Geschehen aufmerksam.



➡️Festnahme

➡️Messer beschlagnahmt

➡️Platzverweis

➡️Kripo ermittelt



Eingetroffene Kollegen nahmen die Tatverdächtigen anschließend fest und beschlagnahmten die Messer. Die beiden erhielten einen Platzverweis und kamen später wieder auf freien Fuß. Nun übernimmt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.