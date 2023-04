Hellersdorf: Streit unter Freunden gipfelt in Messerstecherei

Polizisten sind Montagabend nach Berlin-Hellersdorf gerufen worden, um eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zu schlichten. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Bekannten zuvor in der Wohnung am Kummerower Ring zusammen Alkohol getrunken.

Gegen 20.30 Uhr sei es dann zwischen dem 35- und 63-Jährigen zu einem Streit gekommen, der in eine Messerstecherei gipfelte. Dabei erlitt der Jüngere mehrere Schnitt- und Stichverletzungen, die so erheblich waren, dass er in ein Krankenhaus kam und dort operiert werden musste. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr. Der Ältere kam mit leichten Verletzungen an Arm und Kopf davon. Da in in Sorge um seinen Freund war, alarmierte er selbst die Polizei.

Was der Auslöser des Streits war, war zunächst unklar. Die Polizisten nahmen den 63-Jährigen fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei, die ihn nun verhört.