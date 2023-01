Festnahme in London nach Schüssen auf Mädchen und Frauen Aus einem fahrenden Auto heraus wurden die Schüsse auf eine Trauergemeinde abgegeben. Ein kleines Mädchen schwebte zeitweilig in Lebensgefahr. dpa

Polizisten in der Nähe des Tatorts. James Manning/PA Wire/dpa

London -Nach Schüssen auf Trauernde in London, durch die zwei Mädchen und vier Frauen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dem 22-Jährigen werde versuchter Mord vorgeworfen, teilte die Metropolitan Police in der britischen Hauptstadt mit. Er sei am Sonntagnachmittag gefasst worden.