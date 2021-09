Hagen - Nach dem großen Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen am Mittwoch hat es nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) eine Festnahme gegeben. „Es wurde ein Jugendlicher festgenommen“, sagte Reul der dpa am Donnerstag in Köln. Der Spiegel berichtete zuvor, ein 16-jähriger Syrer solle eine Sprengstoffattacke vorbereitet haben.

Wegen einer Gefährdungslage an einer Synagoge waren in Hagen am Mittwoch Schutzmaßnahmen ergriffen worden. Die Polizei hatte das Gebiet um die Synagoge weitläufig abgesperrt, Einsatzkräfte hatten vor dem Gotteshaus patrouilliert.