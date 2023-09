Flughafensee: Betrunkene Frau beleidigt Badegast und begeht Volksverhetzung

Eine betrunkene Frau hat am Donnerstagnachmittag Flughafensee in Tegel für Aufruhr gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, riefen Zeugen die Beamten gegen 15.30 Uhr zu einer Badestelle an dem See. Die betrunkene 45-Jährige soll dort mehrere mutmaßlich volksverhetzende Dinge gerufen und einen 33-jährigen Badegast beleidigt haben.

Die Polizei traf die Tatverdächtige am Badestrand an, nahm sie fest und brachte sie zur Blutentnahme und zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Eine zuvor durchgeführte freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Wenig später durfte sie die Polizeidienststelle wieder verlassen.

Die Frau muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Beleidigung verantworten. Der Polizeiliche Staatsschutz führt die Ermittlungen.