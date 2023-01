Männer laden 120 Kilo Marihuana aus Transporter: Polizei Berlin schnappt zu

Die Berliner Polizei hat am Mittwoch drei mutmaßliche Drogenschmuggler in Berlin-Lichterfelde festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag gemeinsam mitteilten, wurden die 22, 32 und 39 Jahre alten Männer dabei erwischt, wie sie gerade 120 Kilogramm Marihuana aus einem Transporter ausluden.

Staatsanwaltschaft, Polizei und Zoll ermitteln bereits seit Dezember 2022 in dem Fall. Sie erfuhren, dass am 18. Januar eine größere Menge Marihuana aus Spanien nach Berlin gebracht werden sollte. Die Drogen sollten dann in einer Bunkerwohnung in der Celsiusstraße gelagert werden.

Als die drei Tatverdächtigen gegen 14.30 Uhr an der Bunkerwohnung den Drogen-Transporter entluden, wurden sie bereits von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) erwartet. Bei der Festnahme wurde bei einem 39-Jährigen eine halbautomatische Selbstladepistole sowie dazugehörige Munition entdeckt. Gegen zwei der Tatverdächtigen erging Haftbefehl.

Schon am Dienstag dieser Woche sowie am vergangenen Freitag hatten Polizeibeamte mutmaßliche Drogenhändler in Berlin festgenommen und dabei Drogen, Geld und Waffen beschlagnahmt. Beiden Aktionen waren nach Angaben der Polizei teils lange Ermittlungen vorangegangen.