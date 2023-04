Festnahmen in Berlin: Polizei findet 13 Kilogramm Kokain und Schusswaffe

Polizeibeamte haben am Mittwoch bei einer Durchsuchung in Berlin-Schöneberg 13 Kilogramm Kokain gefunden. Wie die Polizei mitteilte, stehen vier Männer im Verdacht bandenmäßig Drogen unter anderem aus Südamerika nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Zudem sollen sie mit Waffen gehandelt haben.

Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes Berlin stoppten zunächst zwei Autos, da die drei Tatverdächtigen zuvor dabei beobachtet worden waren, wie sie Drogen untereinander übergeben hatten. Bei anschließenden Durchsuchungen der Autos sowie der Wohnungen wurden 13 Kilogramm Kokain, eine scharfe Schusswaffe nebst Munition und knapp 40.000 Euro sichergestellt.

Drei Männer wurden noch am Mittwoch festgenommen. Am Donnerstag konnten die Beamten eine weitere Person festnehmen. Die Beschuldigten im Alter von 28, 39 und 56 Jahren sitzen seit Donnerstag in U-Haft. Der vierte Beschuldigte, ein 44-Jähriger, wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.