Nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwochabend hat die Polizei Tatverdächtige für gleich mehrere Tötungsdelikte festnehmen können. Die Festnahmen erfolgten kurz nach oder sogar noch während der Ausstrahlung der Sendung.

Zum einen konnte rund eine Woche nach dem Fund einer toten Frau im saarländischen Neunkirchen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Eine DNA-Spur habe zu dem 61-Jährigen geführt, teilte die Polizei am Donnerstag in Saarbrücken mit. Der Mann sei in der Nacht zu Donnerstag widerstandslos festgenommen worden und werde derzeit vernommen. Die Ermittler prüfen zudem Hinweise, die im Zusammenhang mit der Sendung eingegangen sind.

Sie gingen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass die 69-Jährige Opfer eines Sexualdelikts wurde. Ihre teilweise entkleideter Leichnam war am vergangenen Donnerstag bei der Suche der Polizei in einem Bach nahe einer Kläranlage gefunden worden. In der Nähe lag ihr Fahrrad.

Die Polizei vermutet, dass die Rentnerin zwei Tage zuvor auf den Täter traf. Sie war mit ihrem E-Bike von daheim losgeradelt, am Nachmittag sollte sie eines ihrer Enkelkinder von der Schule abholen. Die Todesursache wurde in der Obduktion nicht eindeutig festgestellt.

Niedersachsen: 17-Jährige tot, Frau verletzt – Verdächtiger gefasst

Zum anderen gelang eine Festnahme nach einer Öffentlichkeitsfahndung, die es kurzfristig in die Sendung schaffte. Die Polizei in Niedersachsen hatte am Mittwoch nach einem 42-jährigen Mann gesucht. Der Verdächtige soll eine 17-Jährige getötet und eine weitere Frau kurz darauf mit einem Messer schwer verletzt haben.

Er sei am Mittwochabend dann festgenommen worden und habe dabei keinen Widerstand geleistet, wie die Polizei erklärte. Das Auto des 42-Jährigen war bereits gegen 19 Uhr an der A7 anhand des Kennzeichens festgestellt worden, wie es hieß. Rund eine Stunde später sei es im Raum Schwarmstedt dann zur Festnahme des Mannes gekommen.

„Identify Me“-Kampagne: Wer ist die tote Frau aus Berlin-Spandau?

Weiter unaufgeklärt ist dagegen ein Berliner Fall aus den 1980er Jahren, der im Rahmen der „Identify Me“-Kampagne in der Sendung vorgestellt wurde. Die Ermittler erhofften sich dabei Hinweise zu einer unbekannten Toten aus Berlin-Spandau. Vor rund 35 Jahren – im November 1988 – wurde Frauenleiche im Spandauer Forst gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und vermutet ein Tötungsdelikt.

Der Körper der etwa 25 bis 30 Jahre alten und zierlichen Frau war in einem Jutesack verpackt, um ihren Hals waren zwei Seile geknotet. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben am Tatort außerdem ein Stück Papier mit dem Stempelaufdruck des Gesundheitsamtes Schöneberg sicher. Der Fall ist bisher ungelöst.