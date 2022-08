Sexismus, Rassismus, Bodyshaming: Jetzt ist auch die Band Die Ärzte Teil der Diskussion. Anlass ist die Aussage von Ärzte-Sänger Farin Urlaub, den Song Elke nicht mehr zu spielen. Der Song sei „fatshaming und misogyn“, sagte Urlaub nach Angaben von Fans bei dem letzten Konzert in Berlin. Demnach hätten einige Fans das Lied Elke gefordert. Farin Urlaubs Antwort: „Sowas spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend“. In dem Song über eine übergewichtige Frau heißt es etwa: „Sie hat zentnerschwere Schenkel, sie ist unendlich fett. Neulich hab' ich sie bestiegen ohne Sauerstoffgerät.“

Eine andere Textpassage: „Ich nannte sie mein Nilpferd, natürlich nur im Scherz.

Doch ich brach' damit ihr dickes, fettes Herz.“ Der Legende nach entstand der Song vor 34 Jahren als Reaktion auf zwei aufdringliche Fans, die die Ärtze mit Briefen und auch Anrufen bombardierten. Auf Fotos, die die Frauen mitschickten, seien zwei übergewichtige Frauen zu sehen gewesen, offensichtlich die beiden besagten Fans. Farin Urlaub habe gedroht, einen Song über sie zu schreiben. Und setzte seine Drohung um: Das Lied Elke war geboren. So zumindest die Legende.

Schon an anderer Stelle distanzierte sich Farin Urlaub von dem Ärzte-Song. Nach Angaben von rp-online sagte Farin Urlaub bereits in der Vergangenheit, das Lied sei „totgespielt“ und „einfach durch“. Es ließe sich auch keine neue Perspektive mehr finden, um den Song in die aktuelle Zeit zu retten. Dem Deutschlandfunk sagt Farin Urlaub, dass er sich zwar nicht für den Songtext schäme. Der Sender zitiert den ihn: „Aber heute würde ich wohl anders damit umgehen.“

„Was ist denn das für eine schwule Scheiße!“

Punk-Kollege und Schlagzeuger Bela B. hat sich in der Vergangenheit ebenfalls mit dem Thema Political Correctness auseinandergesetzt. In einem Interview mit der Welt sagte der Musiker: „Ich bin ja Fan des FC St. Pauli. Da gab es vor Jahren plötzlich im Stadion Flugblätter auf jedem Sitz: Verbannt den Sexismus aus dem Stadion. Fand ich wahnsinnig anstrengend erst mal.“ Und weiter: „Wenn der Schiedsrichter etwas pfeift, dass meiner Meinung nach nicht gerecht ist, rutschte mir schon mal ein ‚Was ist denn das für eine schwule Scheiße!‘ raus. Oops, Sexismus.“

Aber dann habe er„ irgendwann gemerkt, dass das eigentlich cool ist, wenn wir auf unsere Sprache achten. Wir achten aufeinander und darauf, niemanden verbal zu verletzen“.

Den Song Elke, den die Ärzte mittlerweile aus ihrem Live-Programm verbannt haben, findet Bela B. aber trotzdem super. Bei Radio 1 hat der Sänger am 14. August 2022 in der Rubrik „Rock Hard - Die 100 besten Hard Rock und Heavy Metal Songs“ seine persönliche Top 10 verraten. Neben „Breaking the law“ von Judas Priest, „Raining blood“ von Slayer oder „Number of the beast“ von Iron Maiden taucht auch ein Song der Ärzte auf: Elke. Auch wenn das Lied nicht mehr auf der Bühne gespielt wird: Für eine gezielte Provokation eignet sich der Titel offensichtlich auch weiterhin ganz wunderbar.

