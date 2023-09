Bei einem Brand in Berlin-Marzahn sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Wie ein Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung sagte, brannte am Blumberger Damm Ecke Zinndorfer Straße gegen 5.55 Uhr ein großer Müllcontainer vor einer Hausfassade.

Die Flammen und die Hitze waren so stark, dass zahlreiche Fenster zum Hausflur platzten und giftige Rauchgase ins Innere des Gebäudes drangen. Die Rettungskräfte brachten zunächst eine schwer verletzte Mieterin (46) und ihren 16-jährigen Sohn, der lebensgefährlich verletzt wurde, in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr rettete fünf weitere Bewohner über eine Drehleiter. Diese wurden vor Ort gesichtet, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus.

Schwerer Brand im Blumberger Damm: Das rät die Feuerwehr Berlin

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer an der Hausfassade rasch löschen. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird von besonders schwerer Brandstiftung ausgegangen.

Der Feuerwehrsprecher rät: „Wenn es im Treppenhaus brennt, bleiben Sie in Ihren Wohnungen und gehen nicht auf den Flur. Begeben Sie sich zum Fenster und machen Sie sich bemerkbar.“ Bei dem Brand habe das Fehlverhalten in einem Fall zu lebensgefährlichen Brandverletzungen geführt.