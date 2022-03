Am frühen Freitagmorgen hat es im Eingangsbereich einer Schulturnhalle in Berlin-Marzahn gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Aus bisher nicht geklärter Ursache hatten Gegenstände, die im Eingangsbereich der Halle in der Allee der Kosmonauten abgestellt waren, Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

