Feuer auf Lastenkran am Schifffahrtskanal Im Berliner Stadtteil Neukölln hat am Schifffahrtskanal ein Lastenkran gebrannt. Gegen 21.30 Uhr sei eine Brandmeldung über ein Feuer an der Wasserstraße ein... dpa

Berlin -Im Berliner Stadtteil Neukölln hat am Schifffahrtskanal ein Lastenkran gebrannt. Gegen 21.30 Uhr sei eine Brandmeldung über ein Feuer an der Wasserstraße eingegangen, sagte der Pressedienstsprecher der Berliner Feuerwehr, Torsten Vollbrecht, in der Nacht zum Donnerstag. Demnach seien große Mengen Schrott aus bislang unbekannten Gründen auf dem Lastenkran in Brand geraten.