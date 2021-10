Berlin - Auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr hatte zunächst Schwierigkeiten das Feuer zu löschen, wie Zeugen berichten. Der Brand im Böschungsbereich an der Modersohnbrücke sei dann aber schnell unter Kontrolle gewesen.

Laut Zeugen hatten die Einsatzkräfte das Feuer zuerst an der Revaler Straße Ecke Warschauer Straße vermutet. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind noch unklar.