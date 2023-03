Feuer bei Autohandel: Mehr als 20 Wagen beschädigt Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohandels in Treptow-Köpenick sind mehr als 20 Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Passant habe das Feuer auf dem Grunds... dpa

Berlin -Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohandels in Treptow-Köpenick sind mehr als 20 Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Passant habe das Feuer auf dem Grundstück am Adlergestell in Schmöckwitz in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr bemerkt, teilte die Polizei mit. Er habe Flammen beobachtet, die von brennenden Autos auf andere abgestellte Wagen und auch ein Firmengebäude übergriffen. Auch gelagerte Gasflaschen sollen explodiert sein. Verletzt wurde aber niemand, wie es hieß.