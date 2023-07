Feuer in Berlin-Britz: Frau rettet sich und ihre Katze vor den Flammen

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln sind zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Informationen wurde die Berliner Feuerwehr am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr zu dem Brand in die Karl-Elsasser-Straße im Ortsteil Britz alarmiert. Dort brannte es zunächst aus unbekannter Ursache im vierten Stockwerk in einer Wohnung, wie die Berliner Polizei am Montagmorgen bestätigte.

Die Bewohnerin hatte sich nach ersten Erkenntnissen selbst aus der brennenden Wohnung retten können – auch ihre Katze nahm sie dabei offenbar mit. Verletzt wurde niemand. Für die Frau musste eine Notunterkunft gefunden werden.

Die Feuerwehr im Einsatz in der Karl-Elsasser-Straße Morris Pudwell

Die Flammen seien bei dem Feuer auch auf den Dachstuhl übergegangen, die Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Auch eine Drohne der Berliner Feuerwehr kam ersten Angaben zufolge zum Einsatz. In Folge der Löscharbeiten ist wegen eines Wasserschadens neben der Brandwohnung eine weitere Wohnung nicht mehr bewohnbar.