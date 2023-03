Feuer in Berlin-Nikolassee: Flammen greifen auf Dach von Wohnhaus über

Am Samstagabend brach ein Feuer an der Von-Luck-Straße aus. Eine verletzte Person wurde von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet.

In einem Mehrfamilienhaus im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Gegen 21 Uhr schlugen Flammen aus den Fenstern im ersten Obergeschoss, kurz darauf stiegen dichte Rauchwolken in den Nachhimmel. Die Feuerwehr ist aktuell mit rund 80 Einsatzkräften an der Von-Luck-Straße.

#Brand in #Nikolassee

In der #Von_Luck_Straße brennt es im 1.OG eines 3-gesch. Wohngeb. mit Ausbreitung auf das ausgebaute Dachgeschoss. 1 Person wurde über eine Drehleiter gerettet. Die Brandbekämpfung ist eingeleitet.

80 Kräfte der @Berliner_Fw sind vor Ort.

Update folgt... pic.twitter.com/oOUqXigjZD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 11, 2023

Das Feuer habe sich nach Angaben der Feuerwehr rasch auf das ausgebaute Dachgeschoss ausgebreitet. Eine verletzte Person wurde über eine Drehleiter gerettet. Die Löscharbeiten seien noch nicht abgeschlossen. Was mit den anderen Bewohnern passierte, war zunächst unklar.