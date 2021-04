Berlin - In Pankow ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuer in einer Dachgeschoss-Wohnung gekommen. Wie die Feuerwehr Berlin auf ihrem Twitter-Kanal mitteilte, waren 60 Einsatzkräfte bis spät in der Nacht damit beschäftigt, das Feuer im Haßfurter Weg zu löschen.

#Brand in #Pankow

Es brennt eine Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im #Haßfurter_Weg. Die @Berliner_Fw ist mit 60 #Einsatzkräften der #BF und #FF vor Ort und hat die Brandbekämpfung eingeleitet.

Nach ersten Informationen sei die Wohnung dabei vollständig ausgebrannt. Teilweise sei das Feuer auf das Dach des Mehrfamilienhauses übergesprungen. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen keine gegeben. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Der Einsatz wurde am frühen Morgen beendet.