Feuer in Berliner Flüchtlingsheim: Kinder aus brennendem Zimmer gerettet

Am Mittwochnachmittag waren in Köpenick plötzlich dichte Rauchwolken am Himmel zu sehen. Bei dem Brand wurden acht Menschen verletzt.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Köpenick ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dichte Rauchwolken drangen aus den Fenstern des sechsgeschossigen Gebäudes an der Salvador-Allende-Straße. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte nach mehreren Notrufen gegen 14.30 Uhr zu dem Brand aus. Auch Berlins Rettungshubschrauber Christoph 31 soll im Einsatz gewesen sein.

Eine Übersicht zeigt die brennende Flüchtlingsunterkunft an der Salvador-Allende-Straße. Morris Pudwell

„Es brannte im zweiten Obergeschoss des Hauses. Zwei Kinder wurden gerade noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht und an der Einsatzstelle behandelt“, erklärte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Außerdem wurden sechs Erwachsene gerettet. Alle acht Personen kamen ins Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen wurde niemand von ihnen schwer verletzt. An dem dreistündigen Einsatz waren mehr als 60 Feuerwehrleute beteiligt.