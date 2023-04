Feuer in Berliner Wohnungen ausgebrochen: Mann und zwei Katzen tot

Bei einem Feuer in Hellersdorf ist in der Nacht ein Mann ums Leben gekommen. Auch in Neu-Hohenschönhausen brannte es.

Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zu Samstag zu zwei Wohnungsbränden alarmiert worden. Ein Mann in Hellersdorf konnte nur noch tot geborgen werden. Eine Frau in Neu-Hohenschönhausen kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch zwei tote Katzen wurden in der Wohnung gefunden.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in Berlin-Hellersdorf gegen 4.30 Uhr am Samstag in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine Bewohnerin alarmierte die Feuerwehr. Das Haus in der Hellersdorfer Straße musste evakuiert werden.

Bei dem Toten handelt es sich laut Aussagen der Polizei vermutlich um den 64-jährigen Bewohner der Wohnung. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war sie mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer in dem Zimmer des 64-Jährigen ausgebrochen ist. In der Wohnung waren laut den Beamten einzelne Zimmer an unterschiedliche Personen vermietet. Die Polizei ermittelt.

#Brand in einem Wohngebäude in #Hellersdorf in der #Hellersdorfer_Straße. Die ersten Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt und das Alarmierungsstichwort auf #BRAND_6 #MANV erhöht. Wir sind mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 14, 2023

Neu-Hohenschönhausen: Zwei Katzen sterben bei Brand, Frau in Klinik

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neu-Hohenschönhausen hat eine Bewohnerin eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Die Frau wurde von einem Notarzt behandelt und dann von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Feuerwehr am Samstag mitteilte. In der Wohnung in der Welsestraße waren am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache Teile der Einrichtung in Brand geraten.

Das Feuer sei rasch gelöscht worden, hieß es. Die Einsatzkräfte bargen in der Wohnung zwei tote Katzen. Die Wohnung liegt im fünften Obergeschoss eines Wohnhauses mit sechs Etagen.