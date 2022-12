Feuer in Flüchtlingsheim in Köpenick gelöscht Ein kleiner Brand in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Köpenick ist von der Feuerwehr gelöscht worden. In einer Wohnung im zweiten Stock eines sechsgeschossige... dpa

Berlin -Ein kleiner Brand in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Köpenick ist von der Feuerwehr gelöscht worden. In einer Wohnung im zweiten Stock eines sechsgeschossigen Hauses in der Salvador-Allende-Straße sei am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher. Feuerwehrleute hätten zwei Kinder aus der Wohnung geholt und die Flammen zügig gelöscht. Menschen seien nicht verletzt worden. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung.