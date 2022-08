Berlin - In einem früheren Kino im Stadtteil Staaken in Berlin-Spandau hat es am Dienstag gebrannt. Die Feuerwehr war mit 55 Leuten im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Die Löscharbeiten waren aufwendig, weil das leerstehende niedrige Gebäude im Zeestower Weg direkt an der Landesgrenze zu Brandenburg zum Teil eingestürzt war. Menschen waren nicht in Gefahr. Der Alarm war bei der Feuerwehr um 10.08 Uhr eingegangen.