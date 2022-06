Berlin - In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin-Charlottenburg ist es zu einem Brand in einer Zelle gekommen. Insgesamt rund 15 Personen seien am Donnerstag aus dem verrauchten Zellentrakt in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sie würden dort vom Rettungsdienstpersonal behandelt, die meisten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung. Es werde noch geprüft, ob weitere medizinische Maßnahmen nötig seien.

„Die Brandbekämpfung ist abgeschlossen“, sagte der Sprecher. Zur Ursache des Feuers habe er noch keine Hinweise. Die Feuerwehr sei mit 60 Kräften im Einsatz gewesen, überwiegend Rettungsdienstpersonal. Alarmiert wurde die Feuerwehr von der JVA Plötzensee kurz nach halb drei.