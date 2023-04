Wohnung in Berlin-Hellersdorf in Brand: Mehrere Verletzte

In der Hellersdorfer Straße ist am Freitagmorgen ein Brand in mindestens einer Wohnung ausgebrochen. Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

In Berlin-Hellersdorf brennt es am Freitagmorgen Morris Pudwell

Die Feuerwehr Berlin musste am Freitagmorgen zu einem größeren Einsatz nach Hellersdorf ausrücken. In der Hellersdorfer Straße ist eine Wohnung in Brand geraten. Das gesamte Erdgeschoss des fünfgeschossigen Hauses stand in Flammen, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. 40 Menschen mussten gerettet werden. Rauchgas zog durch das ganze Gebäude, ein Mensch erlitt dadurch eine schwere Verletzung.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der Berliner Zeitung zusammenfasste, wurden von den 40 betroffenen Mietern acht über Steckleitern, 15 über Drehleitern und drei über das Treppenhaus gerettet.

Insgesamt 20 Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Die Lage war gegen 6 Uhr unter Kontrolle. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus