Feuer in Parkhaus in Spandau: Rund 150 Fahrzeuge betroffen

Die Warn-App Katwarn schlug am Mittwochmorgen Alarm. Grund dafür war ein Feuer in einem Spandauer Parkhaus. Dutzende Fahrzeuge wurden dabei beschädigt - ein ...

Berlin -In einem Parkhaus in Berlin-Spandau hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Das Feuer sei in einem viergeschossigen Parkhaus mit Tiefgarage am Blasewitzer Ring ausgebrochen, berichtete die Berliner Feuerwehr. Nach ersten Angaben wurde ein Mensch bei dem Feuer verletzt und kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Rund 100 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort.

Das Feuer breitete sich auf drei Etagen des Parkhauses aus. „16 Pkw, 23 Motorräder, 2 Pkw-Anhänger und Möbelstücke“ standen dabei in Flammen, wie die Feuerwehr am Mittwoch zu dem Vorfall twitterte. Insgesamt seien rund 150 Fahrzeuge von der Rauch- und Wärmeentwicklung betroffen, sagte ein Sprecher.

Über die Warn-App Katwarn wurden Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 500 Metern am Morgen aufgrund der starken Rauchentwicklung dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine angrenzende Kleingartenanlage sei vorübergehend vorsorglich geräumt worden, so die Feuerwehr.

Nach rund zwei Stunden war die Lage demnach „übersichtlich“ und der Brand unter Kontrolle. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten in den Mittagsstunden an.