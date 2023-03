Feuer in Pflegeheim: 49 Jahre alter Bewohner stirbt Für die Betroffenen ist es ein Alptraum: In einem Berliner Seniorenheim bricht ein Feuer aus. Einer der Bewohner stirbt, ein anderer wird lebensgefährlich ve... dpa

Berlin -Nach einem Feuer in einem Seniorenheim in Berlin ist ein 49 Jahre alter Bewohner gestorben. Ein weiterer Bewohner im Alter von 67 Jahren wurde durch eine Rauchvergiftung lebensgefährlich verletzt, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Das Feuer entstand in einem Zimmer im zweiten Stock des Alten- und Pflegeheims in der Neubrandenburger Straße im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen. Es wurde schnell gelöscht.