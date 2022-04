Zwischen den Bahnhöfen Südkreuz und Priesterweg in Berlin-Schöneberg brennen laut Feuerwehr auf rund 2000 Quadratmetern Gras und Büsche. Durch das Feuer fallen auch Züge der Deutschen Bahn aus. Unter anderem die Strecke RB10 zwischen Nauen und dem Flughafen BER ist von dem Feuer betroffen, heißt es von der Bahn am Samstag. Es wird empfohlen, auf die S42 auszuweichen. Menschen sind laut Feuerwehr nicht in Gefahr.

#RegioBB #RB10 Wegen eines Feuerwehreinsatz an der Strecke fällt #RB18515 ab Berlin Südkreuz (Abfahrtzeit 12:56 Uhr) aus. Benutzen Sie bitte den nachfolgenden Zug der Linie S45 um 13:06 Uhr ab Berlin Südkreuz. — DB Regio Berlin-Brandenburg (@DBRegio_BB) April 23, 2022

#Brand in #Schöneberg

#Brand in #Schöneberg

Es brennen ca. 2000 m² #Grasnarbe und #Buschwerk mit starker Rauchentwicklung. 24 Einsatzkräfte der @Berliner_Fw, darunter auch die #Freiiwillige_Feuerwehr mit 2 #TLF sind im Einsatz Zugverkehr teilweise unterbrochen. @VIZ_Berlin @DB_Info #WirRettenBerlin — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 23, 2022