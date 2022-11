Feuer in Wohnung ausgebrochen: Ein Todesopfer entdeckt Beim Brand in einer Wohnung in Eberswalde (Kreis Barnim) ist am frühen Samstagmorgen ein Mensch tot entdeckt worden. Das Feuer brach aus bislang ungeklärten ... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. B/Symbolbild Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z

Eberswalde -Beim Brand in einer Wohnung in Eberswalde (Kreis Barnim) ist am frühen Samstagmorgen ein Mensch tot entdeckt worden. Das Feuer brach aus bislang ungeklärten Gründen im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. Ein Rauchmelder habe ausgelöst. Das Mehrfamilienhaus in einem Wohngebiet sei geräumt worden. Ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde sagte, die Wohnung habe beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen gestanden.