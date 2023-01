Feuer: Lagerhalle in Oberschöneweide vollständig zerstört Auf 2000 Quadratmetern brennt in Oberschöneweide eine Lagerhalle. Über Stunden löscht die Feuerwehr die Flammen. Von dem Bau ist nicht mehr viel übrig. dpa

ARCHIV - Flammen schlagen hoch in den Nachthimmel über Berlin. Julius-Christian Schreiner/dpa

Berlin -Bei einem Brand in Berlin-Oberschöneweide ist die Lagerhalle eines Parkettherstellers zerstört worden. Rund 100 Einsatzkräfte bekämpften ab dem frühen Samstagmorgen die Flammen auf rund 2000 Quadratmetern, wie die Feuerwehr mitteilte. Erst nach Stunden war der Brand gelöscht. Anschließend ging die Feuerwehr gegen verbliebene Glutnester vor, Brandreste mussten auseinander gezogen werden. Die Räumarbeiten dauerten in der Nacht zum Sonntag weiter an. Ein Großteil der Halle sei eingestürzt, teilte die Feuerwehr am späten Samstagabend mit.