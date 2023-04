Feuer und Schwerverletzte in Krankenhaus: Polizei ermittelt Nach dem schweren Brand im Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg ermittelt die Kriminalpolizei nun zu der Ursache. In der Nacht zu Montag wurde nach Polizeia... dpa

ARCHIV - Feuerwehrleute sind am Klinikum am Urban im Einsatz. Bei dem Brand in einer Berliner Klinik sind drei Patienten und eine Krankenpflegerin schwer verletzt worden. Dominik Totaro/dpa

Berlin -Nach dem schweren Brand im Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg ermittelt die Kriminalpolizei nun zu der Ursache. In der Nacht zu Montag wurde nach Polizeiangaben ein verdächtiger Mann festgenommen. Vorsätzliche Brandstiftung sei nicht auszuschließen. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge könnte das Feuer mit brennenden Krankenbetten in einem Flur im zweiten Stock begonnen haben. Wie diese in Brand geraten konnten, blieb zunächst unklar. Ein Sprecher des Krankenhauskonzerns Vivantes wollte sich dazu nicht äußern. Die betreffende Station sei vorerst geschlossen. Auch Informationen zum Zustand der schwer verletzten Menschen gab es zunächst nicht.