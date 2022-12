Feuer verwüstet EU-Botschaft in Zentralafrikanischer Republik 

Die Gebäude der Botschaft der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik sind am Sonntag abgebrannt. Das berichtet der EU-Botschafter Douglas Darius Carpenter auf Twitter. Erst vor wenigen Tagen sind die letzten französischen Truppen aus dem afrikanischen Staat abgezogen worden. Das Land gilt zunehmend als Russland-freundlich. Ein Video zeigt die Zerstörung nach dem Brand

„Die Gebäude der EU-Delegation in Bangui wurden in der Nacht durch ein Feuer verwüstet“, schreibt Carpenter in seinem Post. Dabei sei niemand verletzt worden. „Wir danken allen unseren Partnern für ihre Geduld während der Zeit, in der wir unsere Dienste neu organisieren müssen“, fügt der Botschafter an. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.

Söldner der Gruppe Wagner sollen im Land aktiv sein

Im vergangenen Jahr kündigte Frankreich an, die militärische Zusammenarbeit mit der Zentralafrikanischen Republik zu beenden. Paris wirft Bangui vor, eine von Russland gesteuerte antifranzösische Hasskampagne zu unterstützen.

Russland hat Paramilitärs in die Zentralafrikanische Republik entsandt, um Rebellen zu bekämpfen. Bangui spricht in diesem Zusammenhang von Militärberatern, doch Frankreich und die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es sich um Söldner der Gruppe Wagner handelt. Die Söldner der dem Kreml nahestehenden Wagner-Truppe stehen im Verdacht, in der Zentralafrikanischen Republik Zivilisten zu töten und Rohstoffe auszubeuten.

Der französische Truppenabzug aus der Zentralafrikanischen Republik sei im vergangenen Jahr angesichts der immer stärkeren Präsenz der Gruppe Wagner in dem Land beschlossen worden, erläuterte General François-Xavier Mabin, Befehlshaber der französischen Soldaten im westafrikanischen Gabun. Dadurch seien die Bedingungen für die Zusammenarbeit der französischen Armee mit den Streitkräften der Zentralafrikanischen Republik nicht mehr gegeben gewesen.

Putsch, Bürgerkrieg, Armut: Zahlreiche Konflikte beuteln das Land

Die Zentralafrikanische Republik ist eines der ärmsten und instabilsten Länder der Welt. Infolge eines Putsches im Jahr 2013 war dort ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Der Konflikt dauert bis heute an. Anfang des Jahres befanden sich rund zwei Drittel des Landes in der Hand bewaffneter Gruppierungen.

Frankreich hatte in der Zentralafrikanischen Republik seit 2013 Soldaten stationiert. Bis 2016 waren sie im Rahmen der Operation „Sangaris“ im Einsatz, die zum Höhepunkt etwa 1600 Soldaten umfasste.