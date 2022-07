Der Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg hat sich auf eine Fläche von rund 850 Hektar ausgeweitet. Nachdem die Anwohner von Rehfeld und Kölsa nun wieder in ihre Wohnungen zurück dürfen, soll die Feuerwehr nach RBB-Informationen nun auch Lönnewitz geräumt haben. Für die Ortschaft Kölsa-Siedlung bleibe die Evakuierung bestehen. Zudem sei im Naherholungsgebiet Kiebitz ein Badeverbot ausgesprochen worden. So solle die Wasserentnahme für die Löschhubschrauber gesichert werden.

Das Waldbrandgebiet ist teilweise munitionsbelastet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes habe einen kleinen Bereich als Verdachtsfläche ausgewiesen, wie der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Dienstag sagte. Auch deshalb seien inzwischen zwei Löschhubschrauber der Bundeswehr beteiligt.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) befürchtet indes, dass sich der Einsatz wegen des Waldbrandes in Falkenberg im Süden des Bundeslandes noch lange hinziehen kann. „Ihn komplett zu löschen, wird wahrscheinlich noch Wochen dauern“, sagte er am Dienstag in dem Einsatzgebiet im Kreis Elbe-Elster.

Feuerwehr löscht mit 350 Einsatzkräften, Lage ist „sehr angespannt“

Die Feuerwehr ist derzeit mit 350 Einsatzkräften vor Ort. Die Lage sei „sehr angespannt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen. Es sei nicht absehbar, wann der Brand unter Kontrolle gebracht werden könne, hieß es in einer Mitteilung des Verwaltungsstabs des Landkreises Elbe-Elster. Der Einsatz könnte mehrere Tage andauern. Der Kreis stufte den Brand als Großschadenslage ein.

Die Deutsche Bahn hat zudem wegen des Waldbrands im Landkreis Elbe-Elster den Bahnverkehr zwischen Leipzig und Cottbus unterbrochen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Torgau und Falkenberg (Linie RE10).

#RegioBB #RE10: Zug fällt aus zwischen #Falkenberg_Elster und Leipzig Hbf in beiden Richtungen wegen eines Feuerwehreinsatzes bis vsl. Tagesende.. Ein Busnotverkehr ist zwischen Falkenberg und Torgau eingerichtet. — DB Regio Berlin-Brandenburg (@DBRegio_BB) July 26, 2022

Experte: Waldbrand in Elbe-Elster ist „andere Art von Feuer“

Der Großbrand im Elbe-Elster-Kreis unterscheidet sich nach den Worten des Waldbrandexperten Philipp Haase von anderen Bränden im Land. „Wir reden hierbei von einem Baumkronenbrand, das Feuer läuft von Krone zu Krone und findet sehr viel brennbares Material wie Nadeln“, sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Feuer brenne über den Spitzen der Bäume in einer Höhe von bis zu 25 Metern. Dort seien die Windgeschwindigkeiten auch höher als am Waldboden, die Flammen könnten sich schneller ausbreiten, so Haase. Für das Gebiet bedeute das einen „Totalverlust“ der Bäume. Das unterscheide den aktuellen großen Waldbrand von anderen Bränden in Brandenburg.

Heftige Windböen können das Feuer weiter anfachen

Im Kampf gegen die Flammen dürfte das Wetter am Dienstag keine große Hilfe sein. Zwar sei am Nachmittag lokal mit Schauern zu rechnen, doch es sei unklar, ob diese auch das betroffene Waldgebiet erreichen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zudem werde nur ein geringer Niederschlag erwartet. Vor allem in Schauernähe sei mit Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern zu rechnen, die das Feuer weiter entfachen könnten. „Wind ist in diesem Fall leider immer schlecht“, sagte die Sprecherin weiter.

Der Landkreis sprach am Montagabend ebenfalls von heftigen Sturmböen, „die die Löscharbeiten der Feuerwehrleute erheblich erschwerten und in Teilen sogar unmöglich machten“.

Nach Angaben des stellvertretenden Waldbrandschutzbeauftragten Philipp Haase wurden die Löscharbeiten in der Nacht durch die Dunkelheit erschwert, weshalb nur eingeschränkte Löschmaßnahmen möglich gewesen seien. Allerdings sei das Feuer in der Nacht auch weniger aktiv – wegen der ruhigeren Luftverhältnisse.

dpa/Frank Hammerschmidt Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen in der Nacht auf Dienstag, einen Gebäudebrand in der Region Falkenberg/Elster zu löschen.

Betroffen waren am Montag auch Flächen nördlich von Berlin bei Gransee. Dort kämpfte die Feuerwehr im Kreis Oberhavel gegen einen Brand auf rund 60 Hektar Feld- und Waldfläche. Dieser konnte eingedämmt werden, sagte der Waldbrandschutzexperte am Montag. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Waldbrände meistens von Menschen ausgelöst

Brandenburg war in diesem Jahr bereits mehrfach von Wald- und Flächenbränden betroffen. Menschliches Handeln verursacht nach Angaben des brandenburgischen Umweltministeriums mehr als 90 Prozent aller Waldbrände.

Nahezu im gesamten Land galt am Montag laut Umweltministerium die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf. Nur in Potsdam-Mittelmark galt die zweithöchste Stufe vier. Brandenburg verfügt über eine Waldfläche von rund 1,1 Millionen Hektar.

Weiterer Waldbrand sorgt für Katastrophenalarm in Sächsischer Schweiz

Auch der Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz hat sich ausgeweitet. Für Bad Schandau sei Katastrophenalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Dienstagmorgen. Es gebe jetzt fünf Einsatzstellen rund um den Großen Winterberg. Touristen sollten die hintere Sächsische Schweiz meiden.

dpa/Robert Michael Der Wald brennt im Nationalpark Sächsische Schweiz.

Die Einsatzkräfte hätten sich zu ihrem eigenen Schutz in der Nacht zurückgezogen. Seit Dienstagmorgen, 6 Uhr, laufe die aktive Brandbekämpfung mit frischen Einsatzkräften. Derzeit seien 250 Feuerwehrleute und Kräfte der Bundes- und Landespolizei im Einsatz. Zur Brandbekämpfung seien auch zwei Wasserwerfer mit jeweils 10.000 Litern Fassungsvermögen und zwei Hubschrauber im Einsatz. Die Wasserversorgung erfolge etwa von der Elbe.

Das Feuer hatte am Montag vom Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. Am Montagabend hatte es drei größere Einsatzstellen an der Gaststätte Großer Winterberg, am Kipphorn und am Kleinen Winterberg gegeben.