Feuerteufel in Marzahn? Mehrere Brände halten Feuerwehr in Atem

Im Berliner Bezirk Marzahn ist womöglich ein Feuerteufel unterwegs. In er Nacht zu Samstag hat es mehrere mutmaßliche Brandstiftungen gegeben. Es brannte zunächst ein Wohnwagen in der Borkheider Straße, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Rund zweieinhalb Stunden später wurde die Polizei wegen eines in Flammen stehenden Autos in der nahe gelegenen Flämingstraße alarmiert. Zudem wurden in der Märkischen Allee mehrere rot-weiß gestreifte Warnaufsteller vermutlich angezündet. In der Nähe kontrollierte die Polizei demnach einen Verdächtigen.

Ob die Brände in Zusammenhang stünden, sei nicht geklärt, hieß es von einem Polizeisprecher. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen – sie werden von einem Fachkommissariat geführt.