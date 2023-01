Der Dachstuhl eines Hauses ist in der Großbeerenstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen mit über 60 Kräften ausrücken.

Feuerwehr Berlin: Haus brennt in der Großbeerenstraße in Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg ist am Dienstagmorgen der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilt, befindet sich das betreffende Haus in der Großbeerenstraße.

Nach Angaben eines Sprechers kam es bei Bauarbeiten an dem Dachstuhl zu dem Brand. Die Rettungskräfte mussten den Bauarbeiter auf dem Dach in Sicherheit bringen. Wie schwer er verletzt wurde, ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit 62 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch unbekannt. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht.