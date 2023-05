Berliner Feuerwehr im Einsatz: Segelboot sinkt im Tegeler See

Ein Segelboot ist Sonntag auf dem Tegeler See untergegangen. Die Feuerwehr suchte stundenlang nach dem Schiff. Die Unglücksursache ist unklar.

Ein Löschboot der Feuerwehr fährt auf dem Tegeler See.

Ein Löschboot der Feuerwehr fährt auf dem Tegeler See. Paul Zinken/dpa

Ein Segelboot ist am Sonntag im Tegeler See gesunken. Wie die Feuerwehr auf Twitter schreibt, sank das Boot in der Nähe von Konradshöhe nördlich der Insel Valentinswerder.

Taucher der Berliner Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Tegelort suchten bis spät in den Sonntagabend nach dem Segelboot. Ob es gefunden wurde, war am Montagmorgen noch unklar. Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden.