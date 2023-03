Feuerwehr Berlin: Kellerbrand sorgt für starken Rauch rund um das Ostkreuz

In der Revaler Straße stand in der Nacht zu Montag ein Keller in Brand. Rund um das Ostkreuz kam es zur starker Verrauchung. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Feuerwehr Berlin musste in Nacht zu Montag einen schweren Kellerbrand in der Revaler Straße löschen.

Die Feuerwehr Berlin musste in Nacht zu Montag einen schweren Kellerbrand in der Revaler Straße löschen. Morris Pudwell

In Berlin-Friedrichshain hat es in der Nacht zu Montag im Keller eines Wohnhauses in der Revaler Straße, Ecke Matkowskystraße gebrannt. Nach ersten Informationen ging der Notruf bei der Feuerwehr gegen 0.20 Uhr ein. Die Gegend am Ostkreuz wurde durch das Feuer im Keller stark verraucht. Eine Gefahr für Bewohner oder Anwohner bestand jedoch nicht.

Die Feuerwehr Berlin war mit über 25 Einsatzkräften am Ort und löschte den Kellerbrand. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Gebiet um die Revaler Straße, Matkowskystraße und Simplonstraße war aufgrund des Feuerwehreinsatzes gesperrt.