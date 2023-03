Berlin-Kreuzberg: Sicherungskasten fängt nach Kurzschluss Feuer

In Berlin-Kreuzberg brannte es am Sonntagabend. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, hinterließ jedoch wohl einen Wasserschaden.

Einsatzkräfte stehen in der Zimmerstraße. Morris Pudwell

Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Brand in Berlin-Kreuzberg. Nach einem Bericht von vor Ort wurden Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in die Zimmerstraße alarmiert. Dort soll zuvor ein Sicherungskasten nach einem Kurzschluss Feuer gefangen haben. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin laut den Angaben ein zum Teil stark verrauchtes Gebäude vor.

Die Brandbekämpfer konnten die Flammen wohl schnell löschen. Im Anschluss musste allerdings das gesamte Haus belüftet und der Strom ausgeschaltet werden. Nach den Angaben des Berichts befindet sich aufgrund der Löscharbeiten nun ein Wasserschaden in dem Haus. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Zimmerstraße war für über zwei Stunden zwischen Friedrichstraße und Wilhelmstraße gesperrt.