Im Treptower Park haben in der Nacht zu Montag an der Uferpromenade mehrere Läden auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern gebrannt. Ersten Informationen zufolge hat das Feuer Imbissbuden am beliebten Ausflugsufer zerstört. Der Alarm ging am Montagmorgen um 3.40 Uhr ein, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage der Berliner Zeitung sagte. Die 25 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten den Brand vollständig löschen. Um kurz nach 8 Uhr sei der Einsatz wieder beendet gewesen. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.

In der Nacht brannte an der #Uferpromenade im #Treptower_Park eine Ladenzeile auf einer Fläche von ca. 300 qm. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung kam auch eines unserer Mehrzweckboote zum Einsatz. Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Druckgasbehälter geborgen. #EstuK pic.twitter.com/PESyxkjLlR — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 26, 2022

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung kam auch eines der Mehrzweckboote im Hafen zum Einsatz. Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Druckgasbehälter geborgen, so der Sprecher weiter.