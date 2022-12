Feuerwehr Berlin löscht Brand in Neuköllner „Horse Bar“

In der Kneipe „Horse Bar“ gehen Möbel in Flammen auf, während Gästen feiern und trinken. Die Feuerwehr Berlin konnte Schlimmeres verhindern.

Während Gäste gefeiert und getrunken haben, ist in einer Bar in Berlin-Neukölln ein Feuer ausgebrochen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag in der Allerstraße, wie die Feuerwehr der Berliner Zeitung bestätigte.

Aus bisher ungeklärter Ursache gingen Einrichtungsgegenstände in Flammen auf. Der Notruf wurde um 3.30 Uhr gewählt. Nach Informationen der Berliner Zeitung handelt es sich um die „Horse Bar“. Auch die Wohnungen über dem Lokal wurden verraucht. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften im Einsatz und hatte das Feuer wieder schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.