In Berlin-Lichtenberg brannte es in der Schulze-Boysen-Straße. Der Rauch zog bis ins zehnte Obergeschoss. Das ist zu den Hintergründen bekannt.

Feuerwehr Berlin löscht Wohnhaus-Brand in Lichtenberg

Die Feuerwehr in Berlin-Lichtenberg.

Die Feuerwehr in Berlin-Lichtenberg. Morris Pudwell

In Berlin-Lichtenberg hat es in der Schulze-Boysen-Straße in einem Wohnhaus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen fing aus bisher unbekannter Ursache Gerümpel Feuer, wobei es zu einer starken Rauchentwicklung bis ins zehnte Obergeschoss kam. Die Feuerwehr setzte einen Drucklüfter ein, um die giftigen Gase aus dem Gebäude zu drücken.

Die fast vierzig Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.