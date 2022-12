Berlin-Tempelhof: Frau stirbt nach Wohnungsbrand

Das Feuer brach in der Nacht zum Silvestertag in der Friedrich-Karl-Straße aus. Mehrere Bewohner konnten gerettet werden. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät.

In Berlin-Tempelhof ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine Person verstarb dabei. Die Feuerwehr wurde zunächst gegen 3.30 Uhr in die Friedrich-Karl-Straße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte nach ersten Informationen fest, dass es im zweiten Stock des Wohnhauses brannte.

Die Feuerwehr rettete zunächst sieben Bewohner, von denen eine Frau reanimiert werden musste. Trotz der Reanimationsversuche verstarb die Frau noch im Rettungswagen. Ein Bewohner wurde über eine Drehleiter gerettet, sechs weitere konnten über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht werden.

Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt