In der Holzmindener Straße in Berlin-Britz hat am Sonntagmorgen der Balkon und die Wohnung eines achtgeschössigen Wohngebäudes gebrannt.

Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Niemand sei verletzt worden. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

#Brand in der #Holzmindener_Straße in #Britz

#Brand in der #Holzmindener_Straße in #Britz

Es brannten Balkon und Wohnung im 2.OG eines 8-gesch. Wohngebäudes. Im Einsatz #Rauchschutzvorgang, je ein C-Rohr im Außen- und Innenangriff. Der Brand war durch die @Berliner_Fw schnell gelöscht. Niemand verletzt. Nach 2h Einsatzende pic.twitter.com/xJGPMbCPKj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 26, 2022