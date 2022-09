Berlin - Das Feuer auf einem Gelände der Berliner Stadtreinigung (BSR) im Süden von Berlin ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Der in Brand geratene Sperrmüll werde nach draußen geräumt und abgelöscht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr war zeitweilig mit 67 Kräften im Einsatz. Anwohner wurden per App gebeten, die Fenster und Türen zu schließen.

Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen kurz nach 9.00 Uhr zu dem Brand in der Gradestraße im Ortsteil Britz alarmiert worden. Nach Angaben der BSR brannte es in einem Müllbunker in der Umladestation neben dem Recyclinghof. Der Recyclinghof bleibe weiter geöffnet, hieß es.