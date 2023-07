Brennendes Vogelpaar löst Flächenbrand auf Acker aus

Ein brennendes Falkenpaar hat in der Pfalz einen Flächenbrand ausgelöst: Die beiden Vögel fingen auf einer Oberleitung für Strom Feuer, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag in Kaiserslautern mitteilte.

Die brennenden Falken seien dann zu Boden gestürzt und hätten dabei einen zweieinhalb Hektar großen Acker in Brand gesetzt. Mehrere ortsansässige Feuerwehren löschten den Brand - den Schaden bezifferte die Polizei auf mindeszens 4500 Euro.

Vom Himmel gestürzt: Feuer-Vogel löst Stillstand bei der Bahn aus

Derartige Unglücksfälle scheinen durchaus häufiger vorzukommen. Nach Angaben der Zeitung Der Westen löste das brennende Federkleid eines Vogels jüngst Chaos bei der Deutschen Bahn in der Region Minden aus. Demnach kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz, nachdem das Tier brennend von einer Oberleitung auf die Gleise gestürzt war. Umliegende Sträucher fingen Feuer und innerhalb kürzester Zeit standen laut den Angaben etwa 200 Quadratmeter in Flammen. Der Zugverkehr rund um den Mindener Hauptbahnhof wurde deshalb für rund eine Stunde eingestellt.