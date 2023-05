Neu-Hohenschönhausen: Eine Person bei Brand auf Balkon verletzt

In der Dierhagener Straße brennen Mittwochnachmittag Gegenstände auf einem Balkon. Ein Bewohner erleidet Verletzungen, zwei weitere müssen in die Klink.

Die Feuerwehr Berlin ist am Mittwoch zu einem Brand in einem Wohnhaus nach Neu-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte auf Twitter mitteilten, brach das Feuer in der Dierhagener Straße aus. Der Notruf ging um 13.52 Uhr ein.

Ein Sprecher erklärte auf Anfrage der Berliner Zeitung, dass Einrichtungsgegenstände auf einem Balkon im vierten Obergeschoss gebrannt hatten. Drei Personen mussten gerettet und in die Klinik gebracht werden. Mindestens eine von ihnen wurde nach Feuerwehrangaben verletzt. 38 Brandbekämpfer waren im Einsatz. Die genaue Brandursache ist unklar und wird von der Polizei ermittelt.