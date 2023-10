Ein Mensch ist bei einem Brand in Berlin-Köpenick gestorben. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, sei die Berliner Feuerwehr gegen 9.10 Uhr wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Mahlower Straße alarmiert worden. Dort sei eine leblose Person aufgefunden worden. Die Person konnte zwar aus der brennenden Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses gerettet werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation, verstarb der Mensch jedoch noch an der Einsatzstelle, wie die Feuerwehr auf X mitteilte.

Nähere Angaben zu der verstorbenen Person sind noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei gab es keine weiteren Verletzten. Gegen 10 Uhr war der Löscheinsatz mit 52 Einsatzkräften der Feuerwehr bereits beendet. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist zurzeit noch nicht bekannt.